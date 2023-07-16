صباح البلد يشكف حقيقة سقوط بعض أحجار الهرم المنحني بدهشور

أكدت الإعلامية لميس سلامة، أن ملف الآثار من أهم الملفات التي تولي لها الدولة أهمية كبيرة، خاصة بعد التطوير الكبير الذي تقوم به الدولة في هذ الملف الهام.

وقالت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الهرم المنحني بدهشور آمن تماما ولا صحة لما يتردد بسقوط بعض أحجاره.

لا صحة له على الاطلاق

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج “صباح البلد”، أن هناك شائعات على السوشيال ميديا بسقوط أحجار الهرم المنحني بدهشور، وعلى الفور أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا لتوضيح الحقيقة، وأن ما ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي لا صحة له على الإطلاق.