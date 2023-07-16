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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرقام قياسية.. ألمانيا تسجل أعلى درجات حرارة هذا العام

ألمانيا تسجل أعلى
ألمانيا تسجل أعلى درجات حرارة هذا العام

أعلنت الأرصاد الجوية الألمانية، اليوم الأحد، أن ولاية بافاريا سجلت يوم السبت أعلى درجات حرارة خلال العام الجاري.

وقال خبير في خدمة الأرصاد الجوية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية إنه  "بناء على بيانات أولية، فإن بلدة موندورف-كلاينسيباخ، في دائرة إرلنغن - هوششتادت الريفية الألمانية، سجلت درجة حرارة بلغت 38.8 درجة مئوية في حوالي الساعة 3:20 مساء".

وأبلغت مناطق أخرى عن مستويات حرارة مماثلة، مثل كيتسينجن، أيضا في شمال بافاريا، حيث كانت درجة الحرارة 37.8 درجة مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة في دريسدن شتريلن في ساكسونيا 37.3 درجة.

وقال خبير الأرصاد الجوية إنه حتى في روستوك-فارنيموند، على بحر البلطيق مباشرة، بلغت درجة الحرارة 33.1 درجة مئوية.

وكانت درجات الحرارة أعلى من 30 درجة في جميع أنحاء شرق ألمانيا وبافاريا وبادن-فورتمبرج.

وكانت درجة الحرارة أقل بقليل في شمال غربي ألمانيا.

وتعرضت بعض مناطق ألمانيا لعواصف رعدية قوية في المساء.

وحطم الطقس الحار يوم السبت الأرقام القياسية المسجلة لدرجات الحرارة لهذا العام حتى الآن، والذي سجل يوم الأحد الماضي عندما وصلت درجة الحرارة إلى 38 درجة في فاغوسيل كيرلاخ، في كارلسروه، بادن-فورتمبرغ.

ومع ذلك، لم تصل درجة حرارة يوم السبت إلى الرقم القياسي الوطني، الذي يعود تاريخه إلى 25 يوليو 2019، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 41.1 درجة مئوية في دويسبورج وتونيسفورست بغربي ألمانيا.

وفي العام الماضي أيضا، تم تسجيل درجة حرارة بلغت 40.1 درجة في هامبورج-نويدينتال في 20 يوليو.

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