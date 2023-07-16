أهمية مشاركة مصر في قمة نيروبي.. عصام هلال يكشف التفاصيل

أكد المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر كانت تعاني من مشاكل مع الاتحاد الأفريقي في عام 2013، ولكن نتيجة جهود القيادة السياسية المصري عادت لرئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019.

وقال عصام هلال، خلال لقاء له لبرنامج "صباح البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "رشا مجدي"، أن مصر ستشارك في قمة "نيروبي" خاصة ان مصر كان لها دور هام في قمة الكوميسا، إضافة إلى استضافة مصر قمة المناخ السابقة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس سيؤكد على أهمية إنشاء صندوق لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تواجهها القارة الأفريقية.

تأثير كبير على القضايا الهامة

وأشار عصام هلال إلى أن الجهد المصري في القارة الأفريقية سيؤتي ثماره اقتصاديًا، وسيكون له تأثير كبير على القضايا الهامة.