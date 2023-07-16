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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملايين الدولارات.. كم ستخسر أوكرانيا إذا فُسخت صفقة الحبوب؟

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية

كشفت بيانات الأمم المتحدة ووزارة الزراعة ومصلحة الجمارك الأوكرانية أنه تم خلال سريان صفقة الحبوب تصدير حبوب بقيمة 9.8 مليار دولار من أوكرانيا.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، فوفقًا للحسابات المتوفرة، ستخسر سلطات كييف في حال فسخ اتفاقية الحبوب، 500 مليون دولار شهريًا.

وذكرت البيانات، أنه في الفترة من أغسطس 2022 إلى يونيو 2023، صدرت أوكرانيا 50.6 مليون طن من الحبوب بقيمة إجمالية بلغت 9.8 مليار دولار.

يذكر أن الجزء الأكبر من الصادرات يمر عبر الموانئ: خلال مدة الصفقة، بلغت حصة الشحنات من خلال الموانئ 78٪، وتجاوزت في الأشهر الأخيرة 80٪ بشكل ثابت. ويتم نقل الباقي عن طريق السكك الحديدية والطرق والعبارات.

وفي إطار مبادرة البحر الأسود، تم تصدير 28.1 مليون طن من الحبوب، أي 55.5 ٪ من إجمالي الشحنات الأوكرانية إلى السوق العالمية.

من جانبه، قال الخبير ليونيد خازانوف، إن تصدير قسم الحبوب الأوكرانية يجري عبر موانئ نهر الدانوب في مدن إسماعيل وأوست دونايسك وريني، ومنها إلى الاتحاد الأوروبي.

وبلغت قيمة صادرات الحبوب عبر الموانئ 7.7 مليار دولار طوال مدة الصفقة: مرت حبوب بقيمة 5.5 مليار دولار عبر البحر الأسود، و 2.2 مليار دولار عبر الأنهار.

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