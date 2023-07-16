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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد بلاغات الأهلي ضده.. هل اعتذار ميدو يوقف الحبس ؟

الخطيب وميدو
الخطيب وميدو

تقدم كلٌ من أسامة حسني لاعب الأهلي السابق والإعلامي بقناة ناديه، وجمال جبر، مدير الإعلام بالأهلي، ببلاغين إلى المستشار النائب العام ضد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بناديه لقيامه بنشر أخبار كاذبة.

 ووضعت محكمة النقض في أحكامها شرطا لقبول الاعتذار من الجاني لإيقاف الدعوي.

حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 892 لسنة 74 القضائية، أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحريًا كافيًا، وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسبابًا معقولة.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون.

وذكر الثنائي في شكواهما أن ميدو قام بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة إلى سالفي الذكر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ بهدف الإساءة والتشويه لأغراض تتنافى مع المبادئ وأخلاقيات المجتمع.

وجاء في البلاغين اللذين تقدم بهما المحامي الشهير محمد عثمان، أن «ميدو» خرج عن القواعد الأخلاقية دون سند أو دليل ولأسباب شخصية، وحاول أن يستثمر كتاباته ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة؛ لإثارة الفتنة بين المنتمين للأهلي والزمالك، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التكاتف ووحدة الصف.

وطالب كلٌ من أسامة حسني وجمال جبر، بتطبيق القانون بحق «ميدو» لإيقاف مثل هذه التجاوزات والأكاذيب، والتي تتسبب في الاحتقان وإثارة المشاكل في الشارع الكروي.

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