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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

صدى البلد

نشرت  النجمة أصالة صورا من إطلالتها من حفل تركيا.

 

 

و ارتدت اصالة  فستانا من تصميم رامي العلي، باللون الأبيض يجمع بين خامتي الأورجانزا والسكوين، ولملمت شعرها للخلف بطريقة أبدت وجهها رفيعا، بأنامل مصطفى أكجول، وجاء المكياج سموكي عن العين وثقيلا. 

 

وكتبت أصالة عبر حسابها بتطبيق Instagram: "كانت ليلة مبارح بإسطنبول ليله من ألّف ليله وليله .. كانت حلمّ عشناه حقيقه صوتي وصلّ لأعلى وأحلى نقطه براسي حتّى فصلت عن الواقع بس مو لحالي فصلت أنا وكلّ الشباب والصبايا والصغار أخدت بإيدهم ورحنا أحلى مشوار .. الوجوه مبارح كلّها شغف وشوق وحُبّ وجمال وكانت من حلاوة الموجودين صار الشوف دقيق وملامح كلّ الوجوه انطبعت بروحي ومابتخيّل ممكن أنسى هالوجوه .. وقفت بلحظه أمسك حالي عن بكا كان ممكن مايوقف لمّا أصوات الشباب عليت وهنّن عم يقولوا أحلى إسم بقلبي ( سوريا) خفت أضعف خفت أبكي خفت ماأعرف كمّل ومتل طفله قويّه بدها تكمّل اللي اتوجدت مشانه غلبت دموعي وكمّلت". 

 

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