جيش الاحتلال: اعتقال 8 فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، اعتقال 8 فلسطينيين مطلوبين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه بالتعاون مع عناصر "الشاباك" تم نقل المعتقلين للتحقيق معهم من قبل قوات أمن الاحتلال.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة مواطن فلسطيني بالرصاص الحي، واعتقل ثلاثة آخرون، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل جنوب المدينة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص في كتفه.