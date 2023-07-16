3 وفيات وإصابتان الحصيلة النهائية لانهيار أجزاء بعقار شرقي الإسكندرية

بلغت الحصيلة النهائية لانهيار أجزاء من عقار بمنطقة باكوس شرقي الإسكندرية، 3 وفيات، تم نقلهم إلى ثلاجة مستشفى صدر المعمورة، وإصابتين، تم نقلهم إلى مستشفى شرق المديمة لتلقي العلاج اللازم.

ونفى مصدر بحي شرق لموقع صدى البلد، الشائعات حول عدد الضحايا، مؤكدا أن إجمالي الضحايا ٣ وفيات وإصابتين.

وأشار إلى أن الضحايا جميعهم من المارة تصادف مرورهم أثناء انهيار الشرفتين.

وفور ورود بلاغ يفيد سقوط بلكونة الدور الثالث والثانى على المارة بالعقار الكائن بشارع مصطفى كامل باكوس بحي شرق، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

وشدد المحافظ علي تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إداري للعقار من السكان مع عمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

وكشفت المعاينة الأولية عن حالتين وفاة وإصابة ٣ أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ولكن هناك إصابة توفت بالمستشفى.