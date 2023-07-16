بينهم فتاة عشرينية..وفاة 3 أشخاص إثر صواعق رعدية في اليمن

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، إثر صواعق رعدية ضربت محافظتي حجَّة وعَّمران شمال غربي اليمن.

وقال مصدر أمني لـ "سبوتنيك" إن فتاة في العشرين من عمرها توفيت جراء تعرضها لصاعقة تزامنت مع أمطار رعدية في قرية الزافِّن بمديرية ثِّلاء جنوب غربي محافظة عَّمران.



ويتوقع مركز الأرصاد الجوية في اليمن، حسبما نشر عبر صفحته في "فيسبوك"، هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات: صعدة، عَّمران، المحويت، ذمار، إب، تعز والبيضاء.

بالإضافة إلي أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات: صنعاء، الضالع، لحج، حجَّة، ومرتفعات شبوة وأبين.