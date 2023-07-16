نسرين أمين برفقة شيكو وأحمد رزق في حفل عمرو دياب.. شاهد

شاركت الفنانة نسرين امين متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت نسرين امين في الصور برفقة الفنان أحمد رزق والفنان شيكو من حفلة الفنان عمرو دياب مرتديه الزي الابيض, لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق ، تفاعل معها جمهورها ومتابعيها ، ونال ظهورهم ردود أفعال واسعة .





حفل عمرو دياب

نشر الفنان عمرو دياب - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - صورًا جديدة من حفله الغنائيالذي أحياه ليلة الجمعة 14 يوليو، في قرية مراسي بالساحل الشمالي.





وظهر عمرو دياب، في حفله الغنائي أمس، يرتدي الملابس البيضاء، ومنسجمًا مع الجمهور في حفل كامل العدد، بعدالليلة الساهرة التي جمعتهم أمس.

أحدث أغاني عمرو دياب

في آخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "خلص على قلبى على تطبيق انغامى.

وقال عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي.

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أميرمحروس.

عمرو دياب

وفي برنامج يدعى "غرفة الموسيقى" على راديو CBN البرازيلي والذي يقدمه الموزع والملحن البرازيلي جواو مارسيللوJoão Marcello Boscoli تناول مقدم البرنامج مسيرة الفنان عمرو دياب في حلقة خاصة عنه .

وتحدث مارسيللو خلال الحلقة عن نوعية الموسيقى التي يقدمها عمرو دياب باعتبارها مزيجا من الموسيقى المصريةوموسيقى البوب حيث وصفه بأن الأب الروحي وعراب موسيقى البحر المتوسط