عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين أمين برفقة شيكو وأحمد رزق في حفل عمرو دياب.. شاهد

نسرين أمين
نسرين أمين

شاركت الفنانة نسرين امين متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ظهرت نسرين امين في الصور برفقة الفنان أحمد رزق والفنان شيكو من حفلة الفنان عمرو دياب  مرتديه الزي الابيض, لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق ، تفاعل معها جمهورها ومتابعيها ، ونال ظهورهم ردود أفعال واسعة . 


 

حفل عمرو دياب 

نشر الفنان عمرو دياب - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - صورًا جديدة من حفله الغنائيالذي أحياه ليلة الجمعة 14 يوليو، في قرية مراسي بالساحل الشمالي.


 

وظهر عمرو دياب، في حفله الغنائي أمس، يرتدي الملابس البيضاء، ومنسجمًا مع الجمهور في حفل كامل العدد، بعدالليلة الساهرة التي جمعتهم أمس.

أحدث أغاني عمرو دياب
في آخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "خلص على قلبى على تطبيق انغامى.

وقال عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي.

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أميرمحروس.

عمرو دياب 
وفي برنامج يدعى  "غرفة الموسيقى" على راديو CBN البرازيلي والذي يقدمه الموزع والملحن البرازيلي جواو مارسيللوJoão Marcello Boscoli تناول مقدم البرنامج مسيرة الفنان عمرو دياب في حلقة خاصة عنه .

وتحدث مارسيللو خلال الحلقة عن نوعية الموسيقى التي يقدمها عمرو دياب باعتبارها مزيجا من الموسيقى المصريةوموسيقى البوب حيث وصفه بأن الأب الروحي وعراب موسيقى البحر المتوسط

اغاني عمرو دياب أغنيته الجديدة احمد زاهر الساحل الشمال الفنان شيكو الفنانة نسرين أمين المطرب عمرو دياب حفل عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

عروس الدقهلية تركها عريسها تنزف 5 ساعات ليلة الدخلة ففارقت الحياة|تفاصيل صادمة

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح للأهلي

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع الكلي | تفاصيل رسمية عاجلة

1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل هذا السعر

ترشيحاتنا

لمقابلة الأسد.. رئيس الوزراء العراقي يصل سوريا اليوم

محافظ القاهرة ينوب عن الرئيس السيسي في احتفال العام الهجري الجديد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

حرارة عالية تشهدها مناطق عدة.. خبراء: القادم أسوأ على العالم في 2023

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

مخبياها من الناس .. شاهد ابنة نسرين أمين تشعل السوشيال ميديا بصورها في الساحل

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ