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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في دولة عربية.. القبض على سيدة أحرقت زوجها وهو نائم

القبض على سيدة أحرقت
القبض على سيدة أحرقت زوجها وهو نائم

ألقت الأجهزة الأمنية في تونس القبض على سيدة قامت بقتل زوجها حرقا، وفقا لوسائل الإعلام التونسية.

ووفقا لقناة "نسمة" التونسية، قال مصدر أمني إن الزوجة قامت بسكب مادة البنزين على جسد زوجها عندما كان نائما بحجة أنه كان يخونها.

وأوضح المصدر أنه "بتاريخ 8 يوليو الحالي، وردت مكالمة هاتفية من الحماية المدنية مفادها نشوب حريق بأحد المنازل بجهة رواد، وتم العثور بداخله على شخص تعرض لحروق بليغة بكامل جسده وتم نقله إلى المستشفى، قبل أن يتوفى لاحقا".

وتابع أن "فرق الشرطة العدلية باشرت التحقيق مع الزوجة بعد التفطن لجرح غائر على مستوى ساقها نتيجة تعرض للحرق".

وأضاف "اعترفت الزوجة بأنها هي من قامت بقتله بعد سكب البنزين عليه وإضرام النار فيه وهو نائم بعد أن اكتشفت محادثات على تطبيق "واتساب" بينه وبين صديقته، ومن ثم غادرت المنزل لقضاء بعض الشؤون.

وأشار المصدر بأنه تم توقيف الزوجة والقبض عليها بتهمة إضرام النار عمدا في ذات بشرية الناجم عنه الموت.
 

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