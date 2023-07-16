الرئاسة التركية: أنقرة تؤيد توسع الناتو لكن بهذا الشرط

قال رئيس إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن تركيا تدعم توسع الناتو ليس ضد أي دولة بعينها، ولكن لضمان الاستقرار.



وقال ألتون إن "تركيا تدعم التوسع الجغرافي للناتو ليس ضد دولة معينة، ولكن لجعله منظمة أمنية شاملة تساعد في تحقيق الاستقرار"، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك.



وأضاف مسئول الرئاسة التركية: "يسعدنا أن مخاوفنا المشروعة بشأن سياسات السويد بشأن مكافحة الإرهاب قد قبلها حلفاؤنا".



ولفت إلى أن تركيا ستظل "شريكًا قويًا" وستدفع التحالف العسكري إلى الأمام لمواجهة التحديات الأمنية وتطوير مبادرات جديدة.