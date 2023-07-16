روسيا والصين أبرزها.. بريطانيا تحذر من استغلال دول للهجمات الإرهابية

حذرت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان من استخدام روسيا ودول أخرى مثل الصين وإيران الهجمات الإرهابية كفرص لإثارة الكراهية والانقسام في بريطانيا.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، جاء ذلك في خطاب لإعادة إطلاق استراتيجية الحكومة الرئيسية لمكافحة الإرهاب ومن المتوقع أن تقول برافرمان فيه الثلاثاء المقبل إنه: “يتم استغلال الروايات الإرهابية من قبل دول مثل روسيا التي تسعى إلى تعزيز السرديات المثيرة للانقسام والاستقطاب في الغرب”.

ومن المرجح أن تقول برافرمان في مراجعة الثلاثاء، إن الإرهاب لا يزال يمثل أكبر تهديد للأمن القومي في المملكة المتحدة، ولا يزال يشكل ثلاثة أرباع عدد قضايا خدمة الأمن.

لكن من المرجح أيضًا أن يتم ذكر صعود التهديدات الحكومية من أمثال روسيا والصين وإيران في المراجعة.

كما ستسلط برافرمان الضوء على الأبحاث الحكومية التي أظهرت أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالروسيا تُستخدم بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة على بريطانيا، مثل فظائع مانشستر أرينا ولندن بريدج، من أجل نشر الانقسام واليمين المتطرف.