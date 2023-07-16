عربية النواب: تنفيذ بيان قمة القاهرة يضمن حل الأزمة السودانية سلمياً

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن تنفيذ بنود البيان الختامي الصادر عن قمة دول جوار السودان، التي انعقدت بالقاهرة لحل الصراع القائم في الخرطوم وتداعياته السلبية على دول الجوار يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار وحل الازمة السودانية بالطرق السلمية.

وأشاد " أباظة " فى بيان له بالموافقة الجماعية على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان معتبراً هذا البيان بمثابة خطوة مهمه علي طريق حل الازمة السودانية ووقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة دولة السودان الشقيقة ومقدرات الشعب السودانى.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بالاتفاق علي الآلية الوزارية علي مستوي الوزراء وتكليفها بمهام محددة من اجل ضمان ترجمة وتنفيذ نص البيان الختامي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام أعمال القمة خاصة أن البيان الختامي كان قاسماً مشتركاً بين الدول السبع ومعبراً عن توافقها لحل الازمة السودانية بالطرق السلمية.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من جميع الأطراف والقوى السودانية الالتزام التام بما جاء من بنود فى البيان الختامى لهذه القمة المهمة من اجل الوقف الفورى للحرب والاقتتال داخل السودان مشيداً بالموقف المصري بقيادة الرئيس السيسى والجهد الجبار الذي بذلته مصر خلال الأسابيع الماضية والذى كان سبباً رئيسياً فى الدور الأكبر في نجاح القمة وتحقيق الهدف منها.