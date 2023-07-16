تناول الثوم في هذا التوقيت يسبب أضراراً خطيرة

على الرغم من الفوائد العديدة للثوم وشهرتة الواسعة في أنه يعالج ويقاوم الكثير من الأمراض والفيروسات، ويعتقد البعض أن تناول الثوم على الريق صباحا يقوي المناعة ويحمي الجسم من الأمراض ، ولكن هناك بعض المخاطر يسببها "تناول الثوم على الريق" نرصد بعض هذه المخاطر وفقا لموقع Food.vdt.

مخاطر تناول الثوم علي الريق صباحا :

-تناول الثوم على الريق قد يزيد من خطر النزيف في حال استخدام الأدوية المميعة للدم أو في حال الخضوع لعملية جراحية، وذلك بسبب الخصائص المضادة للتخثر التي تمنع تكوين تجلطات الدم.

⁃ يتضمن الثوم مجموعة من مركبات الكبريت التي تُعطي الفم رائحة كريهة عند تناول الثوم النيء والتي تكون نفاذة عند تناوله بكميات كبيرة، إذ أنه عند طهي الثوم تنخفض فعالية هذه المركبات ولن تُسبب نفس الرائحة.

⁃ تحدث الحموضة المعوية عند ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء مُسببة الشعور بالغثيان والحرقان في المعدة، وقد يُحفز تناول الثوم هذه المشكلة لأنه يُقلل من توتر العضلة العاصرة للمريء.

⁃ على الرغم من أن الثوم له تأثير في تعزيز إزالة السموم من جسم الإنسان ، إلا أن الثوم غذاء ساخن يسهل تفاقم حرائق الكبد ، كما أنه مزعج بشدة ، مما يمنع إفراز العصارة الهضمية ، وبالتالي زيادة عبء الكبد. لإفراز العصارة الصفراوية للمساعدة على الهضم ، وهو أمر غير مفيد للشفاء من أمراض الكبد.

⁃ من اضرار الثوم على الريق للإشخاص الذين يعانون من سوء الهضم والاسهال ,فقد اكدت الابحاث الاخيرة ان الثوم النيء مهيجًا جدًا للأمعاء والمعدة ، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من سوء الهضم ألا يأكلوا الثوم نيئًا.

- في حالة التهاب الأمعاء البكتيري أو الإسهال ، يمكن أن يكون لتناول الثوم النيء تأثير معين مضاد للجراثيم ، ولكن العدوى غير البكتيرية للإسهال فقط لا يعمل ، ومن السهل تحفيز الأمعاء والمعدة لجعل الحالة أسوأ.



⁃ يسبب يتلف الكبد والدم ، ودم الكبد هو الغرض من الغذاء ، لذلك إذا أصيب دم الكبد ، فإنه سيضر العين بشكل طبيعي.