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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العبوا ومتخافوش .. شوبير يوجّه رسالة قوية إلى مسئولي الزمالك 

الزمالك
الزمالك

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، قبل خوض منافسات البطولة العربية في السعودية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "أرفض بشدة نغمة انسحاب الزمالك في البطولة العربية، يجب المشاركة من أجل تقييم العناصر القادمة إلى الفريق على سبيل الإعارة مثل محمود علاء وحمدي علاء وأحمد عيد ويوسف أوباما".

وأضاف : "أطالب بشدة أن يلعب الزمالك منافسات البطولة العربية، من أجل التحضير إلى منافسات الموسم الجديد".

وتابع: "الزمالك لديه أزمة في ملف قيد الصفقات الجديدة بسبب أزمة محمود عبد الرزاق شيكابالا الخاصة مع فريق سبورتنج لشبونة".

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