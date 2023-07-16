الصحف الإماراتية اليوم| قوات الاحتلال تقتحم نابلس و7 بلدات وقرى فلسطينية.. بوتين يلمّح لعدم تمديد اتفاق الحبوب.. فيضانات كارثية ودرجات حرارة غير مسبوقة تجتاح العالم

رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الحكومة السودانية تعلن استئناف المفاوضات في جدة

القوات الإسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع على صحافيين على الحدود اللبنانية

أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن قره باغ

القيادة الأوكرانية تقرّ بتوجيه ضربات على الأراضي الروسية

كيري إلى الصين لاستئناف الحوار المناخي



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الاتحاد إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، ناريندرا مودي، بحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بجانب الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، وسبل تعزيزهما لما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين، واستدامة نموهما الاقتصادي وازدهارهما.

وقال في تغريدة على «تويتر»: «سعدت بلقاء الصديق ناريندرا مودي في أبوظبي.. بحثنا تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين الإمارات والهند، وسبل تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية والتنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما، والتعاون لدعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم».

فيما أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى أن العلاقات الإماراتية الهندية شهدت خلال الأعوام الأخيرة، تطورات متسارعة مستندة إلى علاقات تاريخية عميقة الجذور تمت رعايتها على مدى قرون. وتُعد الشراكة بين الإمارات والهند محركاً لنمو اقتصادي يؤسس لفرص تجارية واستثمارية لأكثر من 3.8 مليارات نسمة، كما يسهم التعاون الاقتصادي المشترك في تعزيز حيوية التدفقات التجارية والاستثمارية عبر منطقة جنوب آسيا، والنفاذ منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضحت صحيفة الخليج تأكيد فيناي كواترا وزير الخارجية الهندي، أن زيارة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تتيح الفرصة لمراجعة الشراكة المهمة بين البلدين، وضخّ المزيد من الزخم في جميع أنحاء العالم، من خلال العديد من المجالات التي يتعاون فيها البلدان.

وقال في تصريحات صحفية بمناسبة الزيارة: «رأينا جميعاً في السنوات القليلة الماضية تحولاً مهماً في العلاقات الهندية الإماراتية، وكان المحرك الرئيسي لذلك رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند».

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة البيان إن ممثلون للجيش السوداني عادوا إلى مدينة جدة في السعودية؛ لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع، بحسب ما أعلنت الحكومة السودانية، أمس، ذلك على الرغم من استمرار الاقتتال والاشتباكات الميدانية.

وأعلنت مصادر في الحكومة السودانية لـ«رويترز»، أن ممثلين عنها وصلوا إلى جدة لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع. فيما صرح مصدر حكومي (طلب عدم الكشف عن هويته) لـ«فرانس برس»، إن «وفد القوات المسلحة السودانية عاد إلى جدة لاستئناف المفاوضات» مع قوات الدعم السريع. في حين لم تعلق «الدعم السريع» على استئناف المفاوضات التي أعلن راعياها السعودي والأمريكي يونيو الماضي «تعليقها» إلى أجل غير مسمى.

أوضحت صحيفة الاتحاد إعلان الأمم المتحدة، أمس، إبحار سفينة «نوتيكا» البديلة لخزان «صافر» النفطي العائم أمام سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

ووفق المجدول، تبدأ غداً عملية إفراغ «صافر» من حمولتها التي تزيد على مليون برميل من النفط الخام، ومرجح أن تستمر العملية حتى نهاية يوليو الجاري.

ذكرت صحيفة الخليج أن قوات إسرائيلية اقتحمت، أمس، مناطق عدة في محافظة نابلس بالضفة الغربية، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه سكانها. وفيما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار أممي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن الزحف الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة، بما فيها شرق القدس، يسجل تصاعداً قياسياً العام الجاري بشكل غير مسبوق منذ سنوات.

كما أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى اطلاق القوات الإسرائيلية القنابل المسيلة للدموع، والقنابل الصوتية، على مجموعة من الصحافيين، كانوا يقومون بجولة على الحدود الجنوبية، أمس، برفقة النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم.

ووفق قناة «الجديد» اللبنانية، تعرض الصحافيون والنائب قاسم هاشم لإطلاق قنابل مسيلة للدموع، خلال جولة لهم على مزرعة بسطرة الحدودية التابعة لمزارع شبعا.

دوليا، قالت صحيفة البيان إنه قد يضطر المستهلكون في أوروبا قريباً إلى دفع مزيد من الأموال نظير الحلوى. حيث تؤدي موجات الحر الصيفية إلى ارتفاع أسعار السكر، وقد سُجلت درجات حرارة قياسية في جميع أنحاء العالم أمس، بالتزامن مع فيضانات في بعض الدول.

وتؤكد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الحرارة هي أحد أخطر الأحداث المرتبطة بالطقس. ففي الصيف الماضي، تسببت الحرارة المرتفعة في أوروبا في وفاة أكثر من 60 ألف شخص.

وتشهد إيطاليا موجة حارة من ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة في الأيام المقبلة، مع توقع تسجيل 36-37 درجة مئوية اعتباراً من اليوم، قبل الذروة المتوقعة بداية الأسبوع المقبل.

في ألمانيا، يُتوقع ارتفاع درجات الحرارة إلى 38 درجة في جزء كبير من البلاد. كما يُتوقع هبوب عواصف رعدية شديدة في الغرب والجنوب الغربي.

وفي إسبانيا، أجلت السلطات نحو 500 شخص بشكل استباقي لتجنب حرائق غابات اندلعت في جزيرة لا بالما في الكناري.

أفادت صحيفة الاتحاد بأن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري يتوجه إلى بكين، اليوم الأحد، طامحا في استئناف الحوار المناخي.

ويزور المسؤول الكبير الصين للمرة الثالثة منذ توليه منصبه. وينطلق كيري في رحلته الأحد على أن يبقى في بكين حتى الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي نظيره شيه تشن هوا في العاصمة الصينية.

أوضحت صحيفة الإمارات اليوم أن القيادة الأوكرانية أقرت، أمس، بشن هجمات على التراب الروسي، وفي حين حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأوكرانيين من أن روسيا تلقي بكل ثقلها في حملة لمنع قوات كييف من مواصلة هجومها المضاد، قام الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا، في استعراض واضح لدعم البلاد في حربها ضد روسيا.

وتفصيلاً، أقر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بشن هجمات أوكرانية على الأراضي الروسية.

وأضاف زالوجني في مقال نشره في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، الجمعة، «هذه مشكلتنا، والأمر يرجع لنا في تقرير كيفية قتل هذا العدو».

ذكرت صحيفة الخليج أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ألمح، أمس، إلى نية بلاده عدم تمديد اتفاق الحبوب، فيما قالت الهند إن التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا، ليس من اختصاص مجموعة العشرين، بل الأمم المتحدة، ومن خلال المفاوضات الثنائية.

واعتبر بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره في جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، أن الهدف الرئيس من اتفاق الحبوب الساري حتى الغد، لم يتحقق. وأوضح «أن الهدف الرئيس للاتفاق، تسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة، لا سيما في القارة الأفريقية، لم يتحقق».

أفادت صحيفة الاتحاد بأن أذربيجان اتهمت اليوم، الأحد، روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف النار لعام 2020 الذي رعته موسكو لإنهاء الحرب التي تخوضها باكو وأرمينيا للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ.

وقالت الخارجية الأذربيجانية إن "الجانب الروسي لم يضمن التنفيذ الكامل للاتفاق في إطار التزاماته"، معتبرة أن موسكو "لم تفعل شيئا لمنع" تسليم أرمينيا معدات عسكرية للقوات الانفصالية في المنطقة.

أشارت صحيفة البيان إلى ارتفاع حصيلة الفيضانات التي اجتاحت كوريا الجنوبية وتسببت بانهيارات أرضية وانزلاقات في التربة إلى33 قتيلاً، وفقدان 10 آخرين .

وذكرت وزارة الداخلية الكورية ان المسعفين يحاولون الوصول إلى نحو 15 سيارة محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 مترا في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية.

وتعرضت كوريا الجنوبية لهطول أمطار غزيرة منذ 9 يوليو. وذكر تقرير الوزارة أن هطول الأمطار أجبر نحو 4760 شخصاً على الإخلاء وترك آلاف المنازل من دون كهرباء في الأيام السبعة الماضية.