1700 رحلة.. فوضى في مطار بريطاني بسبب إلغاء الرحلات بشكل مفاجئ

يعيش مطار "غاتويك" البريطاني حالة من الإرباك و الامتعاض جراء إلغاء بعض الرحلات الجوية، وكذلك الإضرابات التي تعتزم شركات الخدمات في المطار تطبيقها لمدة 8 أيام.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية أنه نقلا عن مدير مطار "غاتويك" ستيوارت وينجيت، إن "إدارة المطار ستبذل قصارى جهدها لتسهيل تنقل المسافرين والحؤول دوت حدوث أي تأخير في رحلاتهم".

وأضاف: "لكن لا بد من الإشارة إلى أن 1/10 فقط من موظفي المطار البالغ عددهم 20 ألفا يتبعون لإدارة والباقي يعملون من خلال شركاتهم المتعاقدة مع شركات الطيران العاملة في المطار، وهذا ما يصعب من مهمة التعامل مع الإضرابات المحتملة وإمكانية تجاوزها".

و قامت بعض شركات الطيران مثل "إيزي جيت" بإلغاء 1700 رحلة هذا الصيف أغلبها من مطار "غاتويك" لكنه برر الإلغاء لأسباب إضافية متعددة مثل تقلص المجال الجوي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية واحتمالية تنفيذ المراقبين الجويين الأوروبيين للإضراب.

وقال: "أفضل في حال رغبة أي شركة إلغاء رحلاتها أن تقوم بذلك الآن؛ تحقيقاً لمصلحة الركاب وعدم مفاجأتهم باللحظات الأخيرة ولمنع حدوث فوضى بالمطار".