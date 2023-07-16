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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تنفيذ 88 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحي بقرى حياة كريمة بالصف وأطفيح

صدى البلد

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" إحدى أهم المبادرات التي تشهدها الجمهورية الجديدة، وأكثرها تأثيراً على مستوى حياة المواطن بقرى الريف المصري.

وأوضح المهندس منصور بدوي، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تطوير" ٤٢ " قرية بمركزي أطفيح والصف جنوب محافظة الجيزة، مشيراً  إلى تنفيذ ٦٧٦٦٥ وصلة صرف صحي منزلية، منها ٣٠٢٢٢ وصلة بقرى مركز الصف، ٣٧٤٤٣ وصلة بمركز أطفيح، فيما تم تنفيذ ٢٠٢٥١ وصلة مياه شرب منزلية، منها ١٠٢٨٧ بمركز الصف، ٩٩٦٤ وصلة بمركز أطفيح.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن المشروعات القومية، والتى يتم تنفيذها في إطار مبادرة" حياة كريمة"، تحدث نقلة تنموية هائلة وتطوراً ملحوظاً بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتضمن محطات مياه شرب، ومحطات معالجة صرف صحي، وإحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

ازمة بسبب مياة الشرب

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