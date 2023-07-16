عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية تدعو الدول الغنية لتخفيف الديون عن البلدان منخفضة الدخل

صدى البلد

دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ، اليوم الأحد ، الدائنين الدوليين إلى تسريع جهودهم لتقديم إعفاء من الديون للدول النامية التي تواجه التخلف عن السداد، مؤكدة أن دعم أوضاعها المالية المتدهورة سيفيد الاقتصاد العالمي.
وفي حديثها بمدينة جانديناجار بالهند، قبل اجتماع مرتقب لوزراء مالية مجموعة العشرين، استشهدت يلين بالاتفاق الأخير بين الدائنين الدوليين، بما في ذلك الصين، لمساعدة زامبيا على سداد ديونها. 
وقالت إن الاتفاق، الذي استغرق التفاوض بشأنه أكثر من عام، يجب أن يكون مخططًا لتطبيقه في مساعدة الدول الأخرى، مثل غانا وسريلانكا، على تسريع تخفيف الديون واستعادة النمو.
وقالت يلين حسبما نقلته عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني: "يجب أن نطبق المبادئ المشتركة التي اتفقنا عليها في حالة زامبيا بحالات أخرى بدلاً من البدء من الصفر في كل مرة" "وعلينا أن نسير بشكل أسرع".
وأشارت وزير الخزانة إلى أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون أو قريبة منها وعددها ضعف أرقام عام 2015 ، وتواجه هذه الدول حلقة مفرغة، لأن مستويات الدين العام الثقيلة تجعل من الصعب جذب الاستثمار العام والخاص مضيفة " أنه عندما تتطور هذه الدول وتساهم في الاقتصاد العالمي، فإننا جميعًا سنستفيد".
جدير بالذكر أن حكومة زامبيا أعلنت في الشهر الماضي عن اتفاق يؤمن إرجاء مدته ثلاث سنوات لمدفوعات 6.3 مليار دولار من الديون، معظمها للمقرضين الصينيين ، الأمر الذي مهد الطريق لصندوق النقد الدولي للإفراج عن 188 مليون دولار من أموال الإغاثة في إطار حزمة إنقاذ بقيمة 1.3 مليار دولار. وجاء هذا الترتيب بعد عام ونصف من المفاوضات المضنية التي تركت الموارد المالية في زامبيا في حالة محفوفة بالمخاطر.
وتابعت يلين أنها ستحث نظراءها في مجموعة العشرين على تسريع الجهود للسماح للبلدان الفقيرة بإعادة هيكلة ديونها وتوفير مزيد من الوضوح للمقترضين حول كيفية عمل إعادة الهيكلة.
وتأتي رحلة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى الهند بعد أقل من أسبوع من عودتها من بكين، حيث عقدت اجتماعات مع كبار المسئولين الصينيين حول كيفية استقرار العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ، وإلى جانب أزمة الديون، من المتوقع أن يناقش وزراء المالية الجهود الدولية لتحديث البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية الأخرى.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح ل الأهلي

إحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية في أحداث سيدي براني

ترشيحاتنا

التخصصات الجامعية المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2023 .. تعرف عليها

ادعولها.. منشور مفاجئ لوالدة ميرنا هشام بعد شائعات تخلصها من حياتها

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. مواعيد التقديم في أكاديمية الشرطة 2023

في نصف أكلات المصريين.. الأسبرتام يثير الجدل بعد تصنيفه مادة مسرطنة

‏أزمة صحية لشخص تتسبب في حادث سير بالقاهرة

مركز ثامن .. زيزو يتقدم في ترتيب هدافي نادي الزمالك التاريخيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ