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أخبار البلد

تطوير التغليف بالبلاستيك المستدام ..افتتاح الدورة التدريبية بهيئة الطاقة الذرية

صدى البلد

افتتح اليوم الدكتور عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور خالد زهرمان ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية، والدكتورة غادة عادل رئيس قسم كيمياء البوليمرات ، الدورة التدريبية المتقدمة عن الإتجاهات الحديثة في تطوير التغليف بالبلاستيك المستدام وتطبيق تكنولوجيا الإشعاع لتحسين خصائصه والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية والتي ستعقد في الفترة من 16 حتى 20 يوليو 2023.

وتشمل الدورة محاضرات نظرية وتدريب عملي، حيث سيشمل اليوم الأول عرض من الدكتور خالد زهرمان ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية ويستعرض فيه أنشطة الهيئة وأهمية هذه الدورة وأهدافها، ثم يليه عرض من الدكتورة  غادة عادل المنسق الوطني للدورة عن أنواع التغليف بالبلاستيك وأثاره السلبية على البيئة، ثم يقدم الدكتور إيهاب زكريا عرضاً عن مباديء إعادة تدوير البلاستيك والأساليب الحديثة المستخدمة ودور تقنية الإشعاع في إعادة التدوير.

و يقوم  الدكتور السيد حجازي، بتقديم عرضاً عن المعالجات الإشعاعية للبوليمرات لاستخدامها في المجالات المختلفة ، وكذلك عرضاً عن المواد القابلة للإنكماش بالحرارة وتطبيقاتها في مجال التغليف والتعبئة، ثم يختتم اليوم بعرض للدكتورة منار عبد الرؤوف عن المواد الخضراء المستخدمة في مجال التغليف الآمن للمنتجات.

وصرحت  الدكتورة غادة عادل المنسق المحلي للدورة بأن الدورة ستتناول أيضاً بعض الموضوعات الهامة مثل تقييم تأثير الإشعاع المؤين على الأنواع المختلفة من  مواد التغليف الحديثة التي تستخدم في حفظ الأغذية، تطبيقات تكنولوجيا النانو تكنولوجي في صناعة التغليف، الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة التعبئة والتغليف، الأنواع الذكية من مواد التغليف، مواد التغليف الصالحة للأغذية والمعالجة بالإشعاع، استعراض سوق تغليف المواد الغذائية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

كما سيتم عمل زيارة للمشاركين لوحدة التشعيع الجامي بمركز تكنولوجيا الإشعاع، وكذلك التدريب العملي باستخدام الميكرسكوب الالكتروني، ووتحليل العناصر بإستخدام مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية، دراسة عملية تفصيلية عن خواص مواد التغليف.

وصرح الدكتور خالد زهرمان ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية بان هذه الدورة هي الاولى وان موضوع الدورة من الموضوعات الهامة التي تهم جميع الدول العربية وان الهيئة تشكر هيئة الطاقة الذرية المصرية لاستضافتها هذه الدورة بامكاناتها الكبيرة من علماء وبنية تحتية متكاملة.

من جانبه ، أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، بأن الهيئة ترحب دائما باستضافة أنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية ، وأن موضوع التغليف بالبلاستيك واستخدام الاشعاع لتحسين خواصه من الموضوعات الهامة في الوقت الحاضر وان الهيئة تضع خبراتها وامكاناتها لانجاح وتحقيق الاستفادة من هذه الدورة .

كما أكد على ضرورة الاستفادة من هذه الدورات لوضع تصورات لمشروعات صغيرة للتعاون بين الدول العربية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

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