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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الحكومة التركية بشأن حقيقة إغلاق أحياء إسطنبول أمام الأجانب

صدى البلد

نشرت إدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، بيانا رسميا ردا على الأنباء التي تفيد بإغلاق جميع أحياء إسطنبول أمام الأجانب.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، أكدت رئاسة الهجرة التركية في البيان أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.

وأشارت الى أن الأحياء المغلقة أمام إقامة الأجانب هي الأحياء التي تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر 2022.

وطالبت الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة وتجنب نشر الأخبار غير المؤكدة التي قد تثير بلبلة بين الجمهور.

وأشار بيان الوزارة، الذي صدر اليوم الأحد، إلى أن قائمة ما يسمى بالمناطق المغلقة في اسطنبول لم تتغير منذ أكتوبر من العام الماضي وهي تشمل 10 بلديات فقط.

تشمل هذه الأحياء ما يلي:

فاتح: تقع في الجانب الأوروبي من إسطنبول وتعد واحدة من أقدم الأحياء في المدينة.

إسنيورت: تقع في الجانب الأوروبي من إسطنبول وتتمتع بتجمع سكاني متنوع وتاريخ غني.

بهتشلي إيفلير: تقع في الجانب الأوروبي من إسطنبول وتعتبر واحدة من المناطق الحديثة والمزدهرة في المدينة.

بشاك شهير: تقع في الجانب الأوروبي من إسطنبول وتشتهر بموقعها الجميل والمناظر الطبيعية المدهشة.

باغجيلار: تقع في الجانب الأوروبي من إسطنبول وتعد منطقة سكنية هادئة ومثالية للعائلات.

إسنلير: تقع في الجانب الأوروبي من إسطنبول وتشتهر بتاريخها العريق وتراثها الثقافي.
كوتشوك شكمجة: تقع في الجانب الأوروبي من إسطنبول وتعتبر واحدة من المناطق الهادئة والمريحة للعيش.

سلطان غازي: تقع في الجانب الأوروبي من إسطنبول وتوفر بيئة حضرية راقية ومرافق حديثة متنوعة.

زيتون بورنو: تقع في الجانب الأوروبي من إسطنبول وتعتبر مركزًا تجاريًا وسكنيًا حيويًا.

وقال البيان: "التقارير حول إغلاق 39 منطقة في اسطنبول لإصدار تصاريح إقامة للأجانب لا تتوافق مع الواقع. هناك 10 مناطق مغلقة في هذا المجال".

وذكر البيان بأنه "اعتبارا من  1 يوليو 2022 تم إغلاق 1169 منطقة في تركيا للحصول على تصريح إقامة، حيث تجاوز عدد الأجانب الذين يعيشون فيها المعدل المحدد عند 20٪ ، بما في ذلك 54 من أحياء اسطنبول".

وأضافت الداخلية التركية: "تقوم دائرة الهجرة بشكل دوري بدراسة وتحليل الوضع على الأرض من أجل منع الازدحام السكاني في مناطق معينة من قبل الأجانب. لهذا الغرض، تم في عام 2019 إغلاق اسطنبول مؤقتا لتسجيل السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة".

وبالأمس نشرت تقارير حول اعلان سلطات مدينة إسطنبول تعليق إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في المدينة، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية ومواجهة التزايد الملحوظ لعدد الأجانب في إسطنبول.

وذكرت أنه تم تحديد حالات استثنائية يمكن فيها إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في إسطنبول، وتشمل الإقامة لأسباب صحية أو تعليمية أو تجارية دولية، بالإضافة إلى حالات اللجوء التي تشكل خطرا على حياة الأفراد، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

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