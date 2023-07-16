مصرع طفل صدمته سيارة نقل في العاشر من رمضان

لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه بعد أن صدمته سيارة نقل بالحي 29 بمدينة العاشر من رمضان.

تم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان باستقبال "يوسف. ح. م"، 7 سنوات، مقيم بمدينة العاشر من رمضان "جثة هامدة"، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى.

بالانتقال والفحص، تبين أن سيارة نقل صدمته بالحي 29 بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.