خلي بالك.. هاني الناظر يكشف 4 أخطاء تسبب أمراضا فيروسية

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية، منشورا على صفحته الشخصية أربع اخطاء تسبب أمراضا فيروسية.
وقال الناظر في منشوره: " تنتقل الأمراض الفطرية والبكتيرية لعدة أسباب لا تقع فيها :
١- لا تستعمل الأدوات الشخصية التي تخص الاخرين وخاصة فرشاة الشعر والمقص وقصافة ومبرد الأظافر وماكينة الحلاقة وفرشاة الأسنان ونظارة الشمس
٢- لا تستعمل الملابس واغطية الرأس والمناشف والجوارب والأحذية والصنادل والشباشب بجميع أنواعها التي تخص غيرك
٣- بالنسبة للبنات والسيدات ممنوع استعمال ادوات الماكياج بجميع أشكالها والماكياج نفسه من كريمات وبودرة وغيرها التي تخص الأخريات
٤- بعد حلاقة الشعر او إزالته للرجال والسيدات لا تترك الجلد مكان الحلاقة بدون بكريم او محلول مطهر