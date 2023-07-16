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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلي بالك.. هاني الناظر يكشف 4 أخطاء تسبب أمراضا فيروسية

صدى البلد

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية، منشورا على صفحته الشخصية أربع اخطاء تسبب أمراضا فيروسية.

وقال الناظر في منشوره: " تنتقل الأمراض الفطرية والبكتيرية لعدة أسباب لا تقع  فيها :

  ١- لا تستعمل الأدوات الشخصية التي تخص الاخرين وخاصة فرشاة الشعر والمقص وقصافة ومبرد الأظافر وماكينة  الحلاقة وفرشاة الأسنان ونظارة الشمس 

٢- لا تستعمل الملابس واغطية الرأس والمناشف والجوارب والأحذية والصنادل والشباشب بجميع أنواعها التي تخص غيرك 

٣- بالنسبة للبنات والسيدات ممنوع استعمال ادوات الماكياج بجميع أشكالها والماكياج نفسه من كريمات وبودرة وغيرها التي تخص الأخريات

 ٤- بعد حلاقة الشعر او إزالته للرجال والسيدات لا تترك الجلد مكان الحلاقة بدون بكريم او محلول مطهر

الدكتور هاني الناظر أمراض الجلدية دكتور هانى الناظر فرشاة الاسنان هاني الناظر أغطية الرأس

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