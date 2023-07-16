خلي بالك.. هاني الناظر يكشف 4 أخطاء تسبب أمراضا فيروسية

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية، منشورا على صفحته الشخصية أربع اخطاء تسبب أمراضا فيروسية.

وقال الناظر في منشوره: " تنتقل الأمراض الفطرية والبكتيرية لعدة أسباب لا تقع فيها :

١- لا تستعمل الأدوات الشخصية التي تخص الاخرين وخاصة فرشاة الشعر والمقص وقصافة ومبرد الأظافر وماكينة الحلاقة وفرشاة الأسنان ونظارة الشمس

٢- لا تستعمل الملابس واغطية الرأس والمناشف والجوارب والأحذية والصنادل والشباشب بجميع أنواعها التي تخص غيرك

٣- بالنسبة للبنات والسيدات ممنوع استعمال ادوات الماكياج بجميع أشكالها والماكياج نفسه من كريمات وبودرة وغيرها التي تخص الأخريات

٤- بعد حلاقة الشعر او إزالته للرجال والسيدات لا تترك الجلد مكان الحلاقة بدون بكريم او محلول مطهر