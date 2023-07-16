لدينا ما يكفي بأنواع مختلفة.. بوتين يهدد كييف إذا استخدمت الذخائر العنقودية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا لديها ما يكفي من الذخائر العنقودية لكنها لم تكن بحاجة إلى استخدامها حتى الآن، محذرا من أنه " إذا تم استخدامها ضدنا، فإننا نحتفظ بالحق في الرد".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوتين: "حتى الآن، لم نقم بذلك، ولم نستخدمها (الذخائر العنقودية)، ولم تكن لدينا مثل هذه الحاجة،على الرغم من النقص في الذخيرة في وقت ما، لكن لدينا أيضا ذخيرة، لكننا لم نفعل ذلك".

وشدد بوتين على أنه "إذا تم استخدامها ضدنا، نحن لدينا الحق في التصرف بشكل مماثل".

ووصف الرئيس الروسي قرار واشنطن إمداد كييف بالذخائر العنقودية بأنه "اضطراري يعكس نقصاً في الذخائر العادية"، مضيفا "إنهم يفعلون ذلك بسبب نقص الذخيرة بشكل عام".

وقال الرئيس الروسي، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين إن "الولايات المتحدة نفسها وصفت في السابق استخدام الذخائر العنقودية بأنه جريمة، أعتقد أن هذا هو ما ينبغي أن يكون".

وأضاف: "أود أن أقول إن روسيا لديها مخزون كاف من أنواع مختلفة من الذخائر العنقودية، من مختلف الأنواع".

وفي السياق ذاته، أشارت وكالة أنباء تاس الروسية إلى أن القوات الأوكرانية قصفت لوجانسك بالذخائر العنقودية.