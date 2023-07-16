إجراء عاجل من الداخلية التركية للحد من الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الداخلية التركي، علي يارلي كايا، اليوم الأحد، أن عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية تعد من أولويات حكومته في جميع الولايات التركية.

وووفقا لـ "تكيا الآن"، أضاف علي يارلي كايا أنه سيتم تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين بشكل كبير خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وأشار إلى أن أي شخص يدخل البلاد بشكل غير قانوني أو يستمر في الإقامة بعد انتهاء فترة الإقامة سيعتبر مهاجراً غير شرعي.

وأوضح أن المهاجر غير النظامي، في حالة ضبطه، سيتم إحالته إلى إدارة الهجرة لإصدار قرار الترحيل، وسيتم منعه من دخول تركيا في المستقبل.

وقد أفادت تقارير إعلامية بالأمس أن ولاية إسطنبول قررت تعليق إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في المدينة حتى إشعار آخر واستثنت من ذلك حالات الإقامة المتعلقة بالصحة والتعليم والتجارة الدولية وطلبات اللجوء في حالة وجود خطر محدق بحياة الشخص.

وبدورها، نشرت إدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، بيانا رسميا ردا على الأنباء التي تفيد بإغلاق جميع أحياء إسطنبول أمام الأجانب.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، أكدت رئاسة الهجرة التركية في البيان أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.

وأشارت الى أن الأحياء المغلقة أمام إقامة الأجانب هي الأحياء التي تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر 2022.

وطالبت الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة وتجنب نشر الأخبار غير المؤكدة التي قد تثير بلبلة بين الجمهور.