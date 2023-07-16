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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يوقف استدعاء عناصر الاحتياط الرافضين الخدمة

جنود جيش الاحتلال
جنود جيش الاحتلال

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي، أوقف استدعاء جنود في قوات الاحتياط الذين يتوقع أن يرفضوا الخدمة العسكرية ؛احتجاجا على استمرار التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية، وذلك من أجل الحفاظ على إحصائيات التطوع في الخدمة العسكرية.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يُصرّ على ألا تكون هناك حالات رفض الامتثال في خدمة الاحتياط، مشيرة إلى أنه لن يتم استدعاء الجنود الذين  أعلنوا رفضهم للخدمة.

ووفقا للصحيفة، فإن الجيش يتبع هذه السياسة في وحدة الكوماندوز التابعة لسلاح البحرية.

وبحسب الصحيفة فقد أبلغ جنود احتياط كثيرون من وحدتي "موران" وكوماندوز النخبة "سرية هيئة الأركان العامة"، خلال نهاية الأسبوع الماضي، ضباطهم بأنهم سيتوقفون عن التطوع.

وكتبوا في رسالة رفض الخدمة أنه "لم تتبق في الوضع الحالي طريقة عمل أخرى في محاولاتنا لوقف الدمار الذي ستلحقه بنا القوانين المخطط تمريرها".

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