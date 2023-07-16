الرئيس الكيني: رئاسة السيسي للجنة النيباد ساهمت في تحقيق إنجازات رائعة

ثمن الرئيس الكيني وليام روتو، رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة رؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية " النيباد" بشكل فعال والتى جعلت النيباد يحقق إنجازات رائعة خاصة بأجندة 2063 فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي والقاري.

ووجه روتو، خلال كلمته في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بمشاركة الرئيس السيسي، الشكر أيضا للرئيس السيسي على نجاحه في استضافة قمة كوب 27 في مدينة شرم الشيخ، والتى عادت إلى العالم صوتا موحدا إفريقيا مثمرا وساهمت في حل أكبر تحدي وجودى للوجهة الإنسانية ألا وهو التغير المناخي.

وتابع أننا قارة منشغلة وستبلغ أماكن رائعة ، ونحن عازمون على قيادة هذه القارة باعتبارها مساهما ممكنا لحل المشكلات العالمية، ونتحد معا و ننفذها معا ونواجه تحدياتنا؛ ونحن متحدون معاً لنحرز تقدما ونحصل على نتائج وهذا هو ما جمعنا في نيروبي.

