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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إمدادات واشنطن| أوكرانيا تبدأ استخدام الذخائر العنقودية.. وبوتين يهدد

الذخائر العنقودية
الذخائر العنقودية

أفادت تقارير إعلامية روسية أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت الجزء الجنوبي الغربي من مدينة لوجانسك، باستخدام الذخائر العنقودية طويلة المدى.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن المقدم المتقاعد، أندري ماروتشكو، في قوات لوجانسك الموالية لروسيا قوله إنه "في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت موسكو في جنوب غرب مدينة لوجانسك، سمع السكان عمل الدفاع الجوي، ثم كانت هناك انفجارات متدحرجة تشبه إلى حد بعيد انفجارات الذخائر العنقودية".

وتابع: " لم يكن انفجارًا واحدًا، ولكن كان هناك عدد كبير منهم وفي وقت واحد تقريبا".

وأضاف "يمكنني أن أفترض أنه صاروخ بعيد المدى، ولكن بجزء عنقودي. ولكن ما هو نوع الصاروخ الذي استخدمه المسلحون الأوكرانيون، لا أستطيع أن أقول بالتأكيد حتى الآن".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد أن القوات الروسية تحتفظ بمخزون كاف من القنابل العنقودية.

وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا تحتفظ بحق الرد في حال استخدام القنابل العنقودية ضد قواتها.

وقال بوتين: "حتى الآن، لم نقم بذلك، ولم نستخدمها (الذخائر العنقودية)، ولم تكن لدينا مثل هذه الحاجة، على الرغم من النقص في الذخيرة في وقت ما، لكن لدينا أيضًا ذخيرة، لكننا لم نفعل ذلك"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وحول إرسال الولايات المتحدة شحنات الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا قال الرئيس الروسي: "إنهم يفعلون ذلك بسبب نقص الذخيرة بشكل عام".

وكشف بوتين، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، أن "الولايات المتحدة نفسها وصفت في السابق استخدام الذخائر العنقودية بأنه جريمة"، مضيفا "أعتقد أن هذا هو ما ينبغي أن يكون".

وأضاف: "أود أن أقول إن روسيا لديها مخزون كاف من أنواع مختلفة من الذخائر العنقودية، من مختلف الأنواع".
 

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