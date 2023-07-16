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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

هدم مئذنة جامع شهير
هدم مئذنة جامع شهير يثير جدل رواد السوشيال ..أعرف القصة كامل

أثار هدم مئذنة جامع -بحجة قد يعتبرها رواد  السوشيال ميديا “غريبة”- الكثير من الجدل فقد يعود عمرها لـ 296 عاماً.

 المئذنة هي مئذنة مسجد السراجي والتي يبلغ عمرها أكثر من  300 عام، ويقع المسجد في محافظة البصرة الجنوبية.

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إعاقة حركة المرور

على الجانب الآخر قد انهالت الكثير من ردود الأفعال الغاضبة والرافضة للقيام بهدمها  وسط  مقترحات عديدة للحفاظ عليها والقيام بتجزئتها ونقلها إلى داخل باحة المسجد.

أشار الرواد إلى أن الهدم جاء بحجة غريبة وهي قيام المئذنة بإعاقة حركة المرور ليتم تقطيع منارة الجامع والقيام بتفكيكها ونقلها بشكل آمن، وذلك لأنها تقع في عرض الشارع، وبعد القيام بالانتهاء من عملية البناء والتأهيل ستجري إعادتها بشكل آمن وطبيعي. 

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