عبدالله الحاج حارس اتحاد العاصمة: مواجهة الأهلي بكأس السوبر لن تكون سهلة

أكد عبدالله الحاج صادق، حارس مرمى فريق اتحاد العاصمة الجزائري، أن هناك استعدادات كبيرة يقوم بها الفريق الأول لنادي اتحاد العاصمة الجزائري، استعدادا لمباراة كأس السوبر الأفريقية، والتي لم يتقرر موعدها النهائي حتى الآن، ضد فريق الأهلي المصري بطل أفريقيا.

وقال عبدالله الحاج صادق، إن فريقه الذي فاز بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخه يجري استعدادات قوية، لمواجهة أفضل فريق في أفريقيا النادي الأهلي، وحارس مرماه الأفضل في أفريقيا محمد الشناوي.

وكشف الحارس عبد الله الحاج صادق، أنه يتمنى مواجهة الحارس محمد الشناوي باعتباره أفضل حارس في أفريقيا، مشيرا إلى أنه يحرص على عناق الشناوي وأن تجمعه مباراة مع أبرز حراس المرمى في أفريقيا.

وأشار إلى أن إدارة اتحاد الجزائر بدأت بتجديد عقود اللاعبين والقيام بالاستقدامات التي تليق بالفريق لمواجهة الأهلي.

وبالعودة للمباراة قال عبد الله الحاج صادق، إن المباراة لم يتم تحديد موعدها النهائي حتى الآن والفريقين يترقبان الموعد النهائي لإقامة كأس السوبر الإفريقية.