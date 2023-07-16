مقتل 18 إرهابيا بينهم قياديون في عملية عسكرية بالصومال

أعلن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية، عبد الرحمن يوسف العدالة، اليوم الأحد، مقتل 18 عنصرا بينهم قياديون في عملية عسكرية وسط البلاد.



وقال العدالة، إن الـ 18 عنصرا هم من مليشيات حركة "الشباب" الإرهابية، إذ قامت القوات الوطنية الخاصة "دنب" بعملية عسكرية واسعة في منطقة بودبود التابعة لمحافظة غلغدود، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية.



وذكر المسؤول الصومالي أن القوات الوطنية الصومالية الخاصة نجحت في تدمير قواعد للإرهابيين، في وقت لفت ضابط بالجيش الوطني في البلاد إلى أن القوات المسلحة داهمت مخزنا للعبوات الناسفة تابعا لحركة "الشباب" الإرهابية.



يشار إلى أن الجيش الوطني في الصومال يواصل زحفه نحو المناطق القليلة المتبقية التي تتواجد فيها حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".