إصابة 28 شخصًا في انفجار بمهرجان شعبي بتايوان| فيديو

أصيب 28 شخصًا جراء انفجار وقع في مهرجان شعبي تقليدي أقيم في مدينة تشياي بجنوب غرب تايوان.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم الأحد، تم نقل 7 منهم إلى المستشفى بعد تعرضهم لجروح من شظايا زجاج أو حروق، فيما أصيب شخص واحد بجروح خطيرة وتم وضعه في وحدة العناية المركزة.

ووقع الانفجار الليلة الماضية خلال المهرجان الذي حضره أكثر من 20 ألف شخص.

ولا تزال السلطات تحقق في سبب الانفجار، حيث أشار كثيرون إلى أنه وقع بأحد المولدات المحمولة التي تعمل بالوقود، فيما لا تستبعد أيضا فرضية أن يرجع إلى ألعاب نارية أو عطل في شبكة الكهرباء.