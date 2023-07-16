الجيش الإسرائيلي: لا يوجد احتمال لحدوث صراع قريب مع حزب الله

قال قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال أوري جوردين، اليوم الأحد، إنه لا يوجد احتمال لحدوث صراع قريب مع حزب الله.

وأضاف جوردين في حديث مع رؤساء المجالس الشمالية، بحسب قناة "كان" إنه "حسب تقييم الجيش الإسرائيلي للوضع، لا يوجد احتمال لحدوث صراع قريب مع حزب الله".

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، طلقات تحذيرية واستخدم وسائل "تفريق أعمال الشغب" بعد أن "عبر عدد من المشتبه بهم الخط الأزرق على الحدود اللبنانية في منطقة مزارع شبعا".

ويعكف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أشهر على إقامة جدار عند قرية الغجر المحتلة عند الحدود مع لبنان، في حين أقام حزب الله خياماً في مناطق تسيطر عليها إسرائيل.

وتقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي مفادها أن إسرائيل ارتكبت انتهاكًا جسيمًا بمحاولة احتلال وضم قرية الغجر الواقعة على الحدود بين الجانبين.