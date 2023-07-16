كلام نهائي.. شوبير يحسم الجدل حول عودة بن شرقي للزمالك

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل حول إمكانية عودة النجم المغربي أشرف بن شرقي لصفوف نادي الزمالك، خلال الصيف الحالي.

وكان نادي الجزيرة الإماراتي، أعلن الأسبوع الماضي، إنهاء تعاقده مع أشرف بن شرقي بالتراضي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير:” المسؤولين في الزمالك من كبيرهم لصغيرهم قالوا مش هنقدر على مهر بن شرقي".

وأضاف:" أشرف بن شرقي أصبح خارج حسابات نادي الزمالك، كان هناك مفاوضات بين الطرفين في الفترة الماضية، لكن مفيش فلوس".

يذكر أن أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك، الصيف الماضي، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق حول تجديد التعاقد، لينضم لنادي الجزيرة الإماراتي.

أرقام بن شرقي مع الزمالك



شارك أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك في 107 لقاءات، منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء في عام 2019 ، قادما من الهلال السعودي سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 أخرى.

وحقق بن شرقي مع نادي الزمالك لقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة.