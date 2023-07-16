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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: القمة التنسيقية بالاتحاد الأفريقي انطلاقة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بالقارة

النائب احمد محسن،
النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الرئيس السيسي في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، والتى تعقد في نيروبي.

وقال محسن فى بيان صحفى له: هذه الدورة تتمتع بوضع خاص، باعتبارها نتاج جهد مصرى أفريقي مشترك لتطوير آليات عمل الاتحاد في الفترة المقبلة.

وأشار نائب الشيوخ إلى مقترح مصر بعقد القمة التنسيقية التى يطلق عليها قمة منتصف العام لتحقيق هدف محدد يتمثل فى متابعة التكامل الاقتصادى الإقليمى الأفريقي والخطوات المصرية والافريقية المشتركة في هذا الصدد.

وتابع محسن: إفريقيا هي مستقبل العالم، وهى القارة التي لا زالت بكرا بمختلف ثرواتها الطبيعية والتعدينية والزراعية والمواد الخام الهائلة.

وأوضح نائب الصعيد أن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، تعقد بحضور 13 دولة من خمس دول تشكل أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقى، و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة، وتركز بشكل خاص على متابعة ما تم على صعيد التكامل الاقليمى بالقارة، وبصفة خاصة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتى أطلقت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى عام 2019، واتفاقية التجارة الحرة التمييزية، والخطوات المستقبلية لتحقيق التكامل الاقليمى بالقارة.

وأشار النائب احمد محسن، إلى أن مشاركة مصر في القمة الإفريقية خطوة جديدة من جانب القاهرة لتعزيز التكامل الاقتصادي، والانطلاق بمختلف ملفات التعاون الاقتصادية في دول القارة الأفريقية.

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