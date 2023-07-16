ضربة قاسمة لأمريكا.. ربط روسيا وإيران بمخطط كهربائي|تفاصيل

أعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، أن هناك مخططا للربط الكهربائي مع روسيا عبر مساري أذربيجان وأرمينيا.



وقال الوزير الإيراني، في تصريحات لوكالة "إيسنا"، اليوم الأحد، إن "هناك مخططا لربط شبكة الكهرباء الإيرانية بشبكة الكهرباء الروسية عبر مسارين أولهما أذربيجان وثانيهما عبر أرمينيا ومن ثم جورجيا".



وكان مجلس الوزراء الروسي، أعلن في نوفمبر الماضي أن روسيا تناقش مع إيران بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الأراضي الإيرانية.



وذكر المجلس في بيان أنه "يجرى مناقشة مشاركة الشركات الروسية في مشاريع بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في إيران على أساس التسليم الكامل، بطاقة إجمالية مركّبة لا تقل عن 100 ميغاواط".