العراق.. القبض على 17 شخصا حاولوا التسلل من الحدود

اعتقلت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الأحد، 17 شخصل أجنبيا حاولوا اجتياز حدود البلاد بطريقة غير شرعية.



ونقلت قناة "السومرية نيوز"، صباح اليوم الأحد، عن بيان لقيادة قوات الحدود العراقية إلقاء القبض على 17 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز حدود المنطقة الرابعة العراقية بطريقة غير شرعية.



وجاء في البيان العسكري أنه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الأول من لواء الحدود السادس عشر ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على (17) متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".



وأكد بيان قوات الحدود العراقية تنظيم محضر ضبط أصولي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستللين الأجانب وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

