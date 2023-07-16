اليابان: وزراء مالية مجموعة السبع يؤكدون دعمهم الثابت لأوكرانيا

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم الأحد إن رؤساء المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أكدوا اليوم دعمهم الثابت لأوكرانيا ، مع استمرار العملية العسكرية الروسية بها.

وأضاف سوزوكي - في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعهم في جانديناجار بالهند - أن وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية لم يناقشوا التطورات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

واجتمعت مجموعة السبع على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في مدينة الهند الغربية .. وتتولى اليابان الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع هذا العام.

