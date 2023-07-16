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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر ربيع ياسين يكشف عن موقف الزمالك من رحيل زيزو للدوري التركي

زيزو
زيزو
  1. أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين رفض الزمالك بيع زيزو للدوري التركي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب ربيع ياسين:"رسميا الزمالك يرفض بيع أحمد سيد زيزو الي الدوري التركي".

 

يلتقي فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نظيره فاركو، في المباراة المقررة اليوم الأحد باستاد القاهرة، ضمن الجولة 34 والأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

وينهي الزمالك مشواره في المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يأتي فاركو تاسعا برصيد 41 نقطة.

ويغيب عن الزمالك كل من عمرو السيسي ومحمود حمدي "الونش" ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، للإصابة، وحسام عبد المجيد للإيقاف وحمزة المثلوثي وناصر منسي لأسباب فنية، بالإضافة لسيف جعفر ويوسف أسامة، وفقا لقرار مجلس الإدارة بتجميد الثنائي.

أحمد سيد زيزو نجح فى تسجيل هدف الفارس الأبيض الوحيد في شباك محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ضمن مباراة القمة رقم 126 التي انتهت بخسارة القلعة البيضاء بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأصبح أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك في المركز الثامن ويتساوى بترتيب هدافي الزمالك في الدوري المصري عبر التاريخ مع طارق يحي برصيد (51 هدفا) ويتخطى شريف الفار صاحب ال 48 هدفا وشيكابالا (47 هدفا)

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