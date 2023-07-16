امسح هذه التطبيقات فورا من موبايلك.. تتجسس عليك وتنقل كل شيء عنك

على الرغم من أن Google Play Protect يفحص التطبيقات في متجر Google Play قبل تثبيتها للتأكد من أن التطبيقات التي تضيفها إلى هاتفك خالية من أي برامج ضارة، فإنه يفحص أيضًا هاتفك للتأكد من أن التطبيقات التي تم تثبيتها من متجر تطبيقات طرف ثالث لم تصيب هاتف Android الخاص بك بالفيروسات، ومع ذلك، هناك طرق أخرى لتقديم تطبيقات ملغومة بالبرامج الضارة؛ لسرقة بياناتك الشخصية.

ووفقًا لشركة الأمن Pradeo (عبر BleepingComputer)، فإن تطبيقين من متجر Play تم تثبيتهما أكثر من 1.5 مليون مرة، جمعا بيانات المستخدمين أكثر مما كان مطلوبًا للسماح للتطبيقات بالقيام بالمهام التي كان من المفترض أن تقوم بها. جاء التطبيقان من نفس المطور، wang tom. و الأول باسم "File Recovery and Data Recovery" ، والتي تظهر باسم "com.spot.music.filedate" على الأجهزة وقد تم تثبيتها على الأقل مليون مرة.

والتطبيق الآخر، الذي تم تثبيته على الأقل 500,000 مرة، يحمل عنوان "File Manager " ويظهر على الأجهزة باسم "com.file.box.master.gkd". وقد اكتشفت Pradeo التطبيقين، وتقول قائمتهما في متجر Play إنهما لا يجمعان أي بيانات المستخدمين، وهو أمر كاذب تمامًا.

كما انتهك التطبيقان لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات العامة (GDPR) بالإعلان عن عدم إمكانية حذف أي بيانات شخصية يتم جمعها بواسطة التطبيق. وقد اكتشفت الشركة أن بيانات شخصية تم سرقتها من خلال التطبيقات وأرسلت إلى الصين، وتشمل البيانات المسروقة:

- قوائم جهات الاتصال للمستخدمين من الجهاز نفسه ومن جميع الحسابات المتصلة مثل البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي.

- المحتويات الوسائط المجمعة في التطبيق: صور ومحتويات صوتية وفيديو.

- موقع المستخدم الفعلي.

- رمز الدولة المتحركة.

- اسم مزود الشبكة.

- رمز مزود بطاقة SIM.

- رقم إصدار نظام التشغيل، الذي يمكن أحيانًا سببًا للاستغلال الضعيف للنظام مثل برامج التجسس Pegasus.

وحتى لو أزيلت التطبيقات من متجر Play، فإنها قد تسبب مشكلات إذا كانت لا تزال مثبتة على جهازك. لذلك، يجب حذفهم فورًا.

وهنا بعض النصائح الإضافية: إذا كان تشغيل تطبيق معين يجعل هاتفك يسخن أو يستنزف بطاريته، فمن المحتمل أن يكون التطبيق تم اختراقه. ويمكن أن يكون التطبيق المشبوه يعرض الإعلانات في الخلفية لزيادة الإيرادات. لذلك وفقا لشركة الأمن يجب "قراءة المراجعات عندما تكون متاحة، فهي تعكس عادة الطبيعة الحقيقية للتطبيق". وقد قلنا ذلك منذ سنوات.

وإذا ظهرت أي إشارات حمراء في مراجعة التطبيق، فلا ينبغي تثبيته، ويجب الابتعاد عنه. والقاعدة البسيطة هي أنه يجب النظر في مراجعات التطبيقات من مطور لم تسمع به من قبل. وحتى في هذه الحالة، إذا كنت غير متأكد، فابحث عن اسم التطبيق على Google وانظر ماذا يظهر.