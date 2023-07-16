إقالة جنرال روسي جديد.. هذا ما قاله محللون

أدلى المحلل العسكري والدفاعي البروفيسور مايكل كلارك، رأيه في التقارير التي يتم فيه الحديث عن إقالة جنرال روسي ثاني، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

ويزعم المدونون العسكريون الروس ، أن الجنرال فلاديمير سيليفرستوف قد تم فصله من وظيفته كرئيس للفرقة 106 المحمولة جواً.

ويأتي ذلك بعد إقالة الميجر جنرال إيفان بوبوف في وقت سابق.

وقال البروفيسور كلارك، إنه يعتقد أن "الشائعات ستصبح صحيحة" ومن المحتمل أن تكون هناك أهمية سياسية وراء إقالته.

وتتمركز القيادة السابقة للواء سيليفرستوف في تشولا - جنوب موسكو.

وذكر: "تشولا مليئة بالإشاعات بأن جنرال شولا يلعب دورًا في سياسة الكرملين.. قد يكون ذلك من قبيل الصدفة".

وأضاف : "لكن هذا الرجل اقيل لانتقاده وزارة الدفاع بنفس الطريقة التي أقيل بها بوبوف.