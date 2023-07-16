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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمنع سيناريو إمام عاشور.. قرار صارم من الزمالك بشأن زيزو

زيزو وإمام عاشور
زيزو وإمام عاشور

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، موقف نادي الزمالك، من بيع أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم، لأحد أندية الدوري التركي، خلال الصيف الحالي.

وكتب عمر ربيع ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " رسميا.. الزمالك يرفض رحيل أحمد سيد زيزو إلى الدوري التركي".

ويعد أحمد سيد زيزو، أحد نجوم الفريق ولا غنى عنه في تشكيلة الزمالك الأساسية.

كما يخشى نادي الزمالك تكرار نفس سيناريو إمام عاشور مع زيزو، بأن يكون انضمامه إلى الدوري التركي مجرد محطة للانتقال إلى النادي الأهلي.

وكان إمام عاشور انضم إلى ميتلاند الدنماركي في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من نادي الزمالك.

ويستعد النادي الأهلي للإعلان رسميا عن ضم إمام عاشور خلال الساعات المقبلة، حسبما أكد الإعلامي أحمد شوبير.

الزمالك زيزو الدوري التركي امام عاشور الأهلى

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