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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يفتتح تحديث جناح العنايات المركزة بجراحة الكلى والمسالك البولية

افتتاح العنايه
افتتاح العنايه

افتتح  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، تحديث وتجديد جناح العنايات المركزة بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية فى اطار تطوير وتحديث الوحدات الطبية بالمركز، وذلك بحضور الدكتور أشرف شومة  عميد كلية الطب و الدكتور الشعراوى كمال  المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية ،الدكتور باسم صلاح  مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، الدكتور  محمد أبو الغار - رئيس قسم المسالك البولية،  دكتورأيمن الرفاعي - نائب مدير المركز  

وقدم  مدير المركز عرضًا تفصيليًّا حول عمليات التطوير وتشمل تحديث و تجديد جناح العنايات المركزة بالمركز الرئيسي والتي تعدى عمرها ٢٨ عامًا مكونة من وحدتين (أ & ب)  و تضم عدد 18 سرير تضم وحدة غسيل كلوى داخل العناية لمرضى الأقسام الداخلية فى حالات الطوارىء، كما تم تجهيز غرفة عزل مجهزة للاستفادة منها فى العزل التنفسى، وتم التنفيذ خلال فترة وجيزة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، و تم تحديث وتطوير جناح العنايات المركزة بالمركز بتكلفة إجمالية بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه تبرع من أحد أفراد المجتمع المدنى، وتم الإشراف على التنفيذ بواسطة الإدارة الهندسية بالمركز.

الجناح بالكامل مجهز طبقًا لأحدث المواصفات الطبية القياسية العالمية و تم تجهيز جناح العنايات المركزة طبقًا لأحدث النظم التكنولوجية، كما تم تجهيز الحوائط بمواد مضادة لانتشار العدوى طبقا للمعايير الدولية الخاصة بالعنايات.

ووجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمركز لجهدهم المتواصل والدئوب لتنفيذ مشروع تحديث وتجديد جناح العنايات المركزة بالمركز خلال فترة وجيزة لافتًا إلى أنها تُسهم بشكل كبير في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمركز لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى .

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جامعة المنصورة كفاءة البنية التحتية مجتمع المدنى لمستشفيات قسم المسالك البولية عمليات التطوير رئيس جامعة المنصورة رئيس الجامعة

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