"المحافيظ" تشكر وزارة الداخلية وتؤكد: أحداث سيدي براني فردية ونثق في قضائنا

وجهت قبيلة المحافيظ الشكر لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة المعنية، لموقفها الحيادي من من أحداث التي شهدتها منطقة سيدي براني.

وأكدت قبيلة المحافيظ - التي ينتمي إليها المتوفي حفيظ حوية - أن الحادث فردي وأنها تقدر لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة تعاملها مع الموقف والحيادية التي انتهجتها وزارة الداخلية والنيابة العامة في هذه الأحداث.

وأوضحت في بيان لها أن هذه الأحداث، فردية لا تؤثر علي العلاقة بينهم وبين أجهزة الدولة، وأكدت رفضها التام لأي مزايدات من الجماعة الإرهابية أو الأشخاص الذين يسعون إلي خراب الدولة.

وأكدت القبيلة أنها لن تنساق وراء أغراض الجماعات الإرهابية الخبيثة، فنحن جميعا في مصر يدا واحدة ونثق في قضائنا.