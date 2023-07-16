الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفرنسي بالعيد القومي لبلاده

الأحد 16/يوليو/2023 - 03:09 م 7/16/2023 3:09:42 PM

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون؛ بمناسبة العيد القومي لبلاده.

وأوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة فرنسا بالقاهرة؛ لتقديم التهنئة بهذه المناسبة.