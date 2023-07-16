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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أورنچ مصر تتوج بجائزة  The Global Economics Awards لأفضل شركة في المسؤولية المجتمعية عام 2023

صدى البلد

توجت أورنچ مصر بجائزة أفضل شركة في المسؤولية المجتمعية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وذلك ضمن جوائز حفل The Global Economics Awards 2023  الذي تنظمه مجلة "The Global  Economics" البريطانية المرموقة سنويا بهدف تكريم المؤسسات والشركات العالمية التي تترك أثرا ملهما وصادقا وبصمة احترافية وتطورية في الأسواق التي تعمل بها.

ونالت اورنچ مصر الجائزة بإجماع لجنة تحكيم تضم عدد من الخبراء الدوليين وبعد مفاضلة مع شركات أخرى من جميع أنحاء العالم تقديرا للدور الذي لعبته في عام 2023 لصالح المجتمع المصري خاصة على صعيد الحملات الدعائية التي استهدفت تشجيع توظيف الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، فضلا عن المبادرات المتعددة التي نجحت في دعم رواد الأعمال لتحقيق نتائج مبهرة أسهمت في دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية معا داخل مصر.

يذكر أن هذه الجائزة هي الرابعة لاورنچ مصر  في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات حيث تم تكريمها خلال آخر عامين من 4 مؤسسات متنوعة لجهودها في مجال المسئولية المجتمعية والدور التنموي.

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