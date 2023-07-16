السعودية تتدخل.. استئناف المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة

أكد مصدر دبلوماسي سوداني، اليوم الأحد، أن وفد الجيش السوداني ذهب إلى مدينة جدة بالسعودية، بهدف استئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع.

وقال مصدر دبلوماسي سوداني لوكالة الأناضول، رفض ذكر اسمه، أن وفد الجيش السوداني عاد، مساء أمس السبت، إلى السعودية لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع.

ويشار إلى أن وفد الجيش السوداني قد علق مشاركته في المفاوضات التي أديرت في مدينة جدة، في أواخر شهر مايو الماضي، احتجاجا على ما اعتبره "خروقات قوات الدعم السريع للهدنة".

وذلك رغم عدم صدور أي تعليق من جانب قوات الدعم السريع أو السلطات السعودية التي تحاول حل الأزمة السودانية منذ بدأ الاشتباكات ابريل الماضي.