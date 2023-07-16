تعرف على 20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية لعام 2023

تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تطورها بوصفها مركزًا يحتضن المؤسِّسات ورائدات الأعمال الملهمات صاحبات الرؤى، اللاتي أشعلن ثورة تكنولوجية في المنطقة.

وفي هذا السياق، تكشف فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية "20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية" لعام 2023.

و لم تنشئ رائدات الأعمال هؤلاء شركات قوية تعمل في مجال التكنولوجيا فحسب، بل قمن أيضًا بدفع حدود الإبداع والابتكار والتأثير في القطاعات اللاتي يعملن بها.

وتم اختيار المؤسِّسات الـ20 المصنفات ضمن القائمة من بين مجموعة واسعة من رائدات الأعمال، نظرًا إلى التأثير الكبير الذي حققنه من خلال إنجازاتهن الاستثنائية التي جذبت المستثمرين والمستهلكين، ونجاحهن في تأمين جولات التمويل وتحقيق الإيرادات.

وتم تقييم شامل لكفاءاتهن الريادية، عبر قياس قدرتهن على خلق التأثير في قطاعات متنوعة كالتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا العقارات، وغيرها.

وقد تم تصنيفهن اعتمادًا على عدة معايير، منها: حجم التمويل المجمع، بالإضافة إلى الإبداع، والابتكار، والتأثير، والإيرادات.

وتتصدر الإمارات قائمة العام لكونها مقر 11 شركة في التصنيف، تليها مصر بـ3 شركات، والسعودية بشركتين. وتهيمن الأردنيات على القائمة بـ4 مؤسِّسات، تليهن مؤسِّسات من مصر وبريطانيا وتركيا، بواقع سيدتي أعمال لكل منها.

يذكر أن 15 علامة تجارية في التصنيف شارك في تأسيسها مؤسسون آخرون.

وتدير 4 من السيدات المصنفات في المراكز الخمسة الأولى شركاتهن في الإمارات.