عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على 20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية لعام 2023

صدى البلد

تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تطورها بوصفها مركزًا يحتضن المؤسِّسات ورائدات الأعمال الملهمات صاحبات الرؤى، اللاتي أشعلن ثورة تكنولوجية في المنطقة.

وفي هذا السياق، تكشف فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية "20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية" لعام 2023. 

و لم تنشئ رائدات الأعمال هؤلاء شركات قوية تعمل في مجال التكنولوجيا فحسب، بل قمن أيضًا بدفع حدود الإبداع والابتكار والتأثير في القطاعات اللاتي يعملن بها.

وتم اختيار المؤسِّسات الـ20 المصنفات ضمن القائمة من بين مجموعة واسعة من رائدات الأعمال، نظرًا إلى التأثير الكبير الذي حققنه من خلال إنجازاتهن الاستثنائية التي جذبت المستثمرين والمستهلكين، ونجاحهن في تأمين جولات التمويل وتحقيق الإيرادات.

وتم تقييم شامل لكفاءاتهن الريادية، عبر قياس قدرتهن على خلق التأثير في قطاعات متنوعة كالتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا العقارات، وغيرها. 

وقد تم تصنيفهن اعتمادًا على عدة معايير، منها: حجم التمويل المجمع، بالإضافة إلى الإبداع، والابتكار، والتأثير، والإيرادات.

وتتصدر الإمارات قائمة العام لكونها مقر 11 شركة في التصنيف، تليها مصر بـ3 شركات، والسعودية بشركتين. وتهيمن الأردنيات على القائمة بـ4 مؤسِّسات، تليهن مؤسِّسات من مصر وبريطانيا وتركيا، بواقع سيدتي أعمال لكل منها.

يذكر أن 15 علامة تجارية في التصنيف شارك في تأسيسها مؤسسون آخرون.

وتدير 4 من السيدات المصنفات في المراكز الخمسة الأولى شركاتهن في الإمارات. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

إعارة وبيع نهائي| 9 نجوم على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حكم التهنئة ببداية العام وهل مشروعة في الدين؟ دار الإفتاء ترد

أمريكا تؤكد فشل الصين في الحصول على وثائق سرية من مايكروسوفت

الملياردير الإماراتي خلف الحبتور: مستوي الفخامة في العلمين الجديدة فوق الوصف

السنة الهجرية وثورة يوليو.. وزارة العمل: الخميس والأحد المقبلان إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

زميل تريزيجيه.. الوداد المغربي يضم صفقة مدوية من أوروبا.. تفاصيل

يذهب إلى تركيا.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ