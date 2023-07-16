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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

120 غرزة.. بلطجية يهاجمون شابا بأسلحة والشوم داخل محل تجاري بالمحلة.. صور

حادث التعدي على شاب
حادث التعدي على شاب بالمحلة

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اقتحام بلطجية يحملون الأسلحة البيضاء والشوم للاعتداء علي شاب أعزل داخل محل تجاري بدعوي تثبيته والتعدي عليه بالضرب ووإصابته بـ 120 غرزه أمام مرٱي ومسمع العشرات من المارة والمواطنين وجيرانه وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء مستشفي المحلة العام لاسعافه .

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وتكثف الأجهزه الأمنية من جهودها لتحديد هوية الجناة ومرتكبي الواقعة لضبطهم وتقديمهم للعدالة .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث المذكور .

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وقدم أفراد أسرة الشاب الضحية "عمر .ع"25 سنة ببلاغ رسمي يحمل رقم 5466 اداري ثان المحلة ضد المدعو "ع.ش"30 سنة محام بتحريضه آخرين من حاملي الأسلحة البيضاء والشوم بالتربص ورصد تحركات ابنهم الضحية بقصد انهاء حياته والتخلص منه بدعوي خلافات زائفه علي حسب اتهاماتهم في المحضر الرسمي .

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وأفاد شهود عيان للحادث أنه تم إخطار الجهات الأمنية للضبط الجناة ولكنهم فروا هاربين خشية إلقاء القبض عليهم تزامنا مع تأخر الجهات الأمنية للوصول للمحل الحادث .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعة ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة .

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IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_١٥٢٣٥٠
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IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_١٥٢٤٠٢
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